Cristhian Stuani non era un bidone

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Diciotto presenze in un anno e mezzo, un misero gol, un rigore procurato e trasformato con il brivido. Del passaggio italiano dinon resta che questo, una rete senza emozioni all’ultima di campionato, la classica partita di fine stagione in cui non c’è nulla da chiedere, nulla da giocarsi, soltanto far passare altri novanta minuti prima di andare in vacanza, mentre dall’altra parte di quel Reggina-Siena si davano da fare Massimo Maccarone (in gol) ed Emanuele Calaiò (espulso). Se sembra passata una vita è perché, calcisticamente, è esattamente quello che è avvenuto. La Reggina era già mestamente retrocessa: da quel momento, non ha più rivisto la Serie A. Quattrodici anni e mezzo dopo,gioca ancora. In mezzo ha infilato una carriera fatta di tante stagioni a lottare per la doppia cifra ...