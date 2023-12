Covid può cambiare il cervello | studio su pazienti con sintomi persistenti

Leggi su italiasera

(Di lunedì 11 dicembre 2023) (Adnkronos) –-19 può modificare il. E un team di ricercatori ha voluto capire esattamente cosa succede a livello cerebrale in quel gruppo diche hanno. Utilizzando una versione avanzata di risonanza magnetica di diffusione, gli esperti hanno identificato delle differenze nella struttura del tessuto cerebrale deiconpostrispetto a persone sane. Sotto la lente è finita in particolare la materia bianca del. A condurre il lavoro sono stari ricercatori dell’università di Linköping, in Svezia, che hanno esaminato ildi 16precedentemente ricoverati in ospedale pere con ...