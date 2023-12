(Di lunedì 11 dicembre 2023) All'ospedale San Donato i pazienti positivi14. Organizzate camere isolate nei reparti coinvolti. Pressing della Regione per proteggere i più fragili e non solo: in settimana le tappe della ...

Altre News in Rete:

Covid, due casi anche in rianimazione. Ma alla base sono patologie diverse. Open day per i vaccini entro Natale

All'ospedale San Donato i pazienti positivi sono 14. Organizzate camere isolate nei reparti coinvolti. Pressing della Regione per proteggere i più fragili e non solo: in settimana le tappe della ...

Covid, due giorni di vaccinazioni senza prenotazioni RaiNews

Vaccinazioni anti Covid, due sedute straordinarie su prenotazione - Vaccinazioni anti Covid, due sedute straordinarie ... il Resto del Carlino

Balzo del Covid, tanti positivi tra i ricoverati. L’appello dei medici: “Vaccinatevi, basta dubbi”

Dattolo, presidente dell’Ordine di Firenze: “Niente baci per gli auguri e rispettiamo le precauzioni di igiene che ormai conosciamo” ...

Trapani, aragoste e sesso per “pilotare” appalti Covid e assunzioni

PALERMO – Dagli appalti Covid ai rapporti sessuali per rinnovare in fretta una patente, fino alle raccomandazioni per le assunzioni. È uno spaccato di malaffare e favori quello descritto dall’inchiest ...