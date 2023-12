Così le mafie usano il Bluetooth per importare la cocaina

Leggi su europa.today

(Di lunedì 11 dicembre 2023) La tecnologiaci ha semplificato la vita in molti modi, dalla possibilità di ascoltar musica usando casse o cuffiette senza fili, fino a quella di localizzare oggetti. I trackersono piccoli dispositivi progettati per aiutare le persone a ritrovare oggetti personali, come...