Cosa succede se salti gli allenamenti per qualche giorno? Nessuno lo sapeva prima | assurdo

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Staccare perl’attività fisica, magari durante il periodo natalizio, può essere negativo per il nostro allenamento?dicono gli esperti. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, in molti si preparano ad un periodo di meritato di riposo, magari trascorrendodi vacanza. Per questo motivo, i più attenti alla forma fisica si staranno Questo articolo è stato pubblicatoSportnews.eu.