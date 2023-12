Cosa non va nella cybersicurezza del Parlamento europeo

Leggi su formiche

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ilche si prepara alle elezioni del prossimo giugno “non ha ancora raggiunto gli standard” in materia di sicurezza cibernetica e non è “completamente in linea con il livello di minaccia” rappresentato dagli hacker sponsorizzati dallo Stato e da altri gruppi di minacce. È quanto si legge in un documento interno redatto dalla Direzione generale innovazione e assistenza tecnologica, presentato nei giorni scorsi agli eurodeputati e rivelato da Politico. Il numero di attacchi informatici alle istituzioni dell’Unione europea “sta aumentando notevolmente” e l’l’Unione europea dovrebbe prepararsi “ad affrontare minacce simili” a quelle affrontate da politici, parlamenti e governi in tutta Europa negli ultimi anni, si legge. I rischi maggiori sono le attività di influenza sull’opinione pubblica su specifici candidati attraverso la ...