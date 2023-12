Cosa manca affinché l’AI Act diventi legge

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 11 dicembre 2023) L’hanno definita una maratona, sottolineandone la conclusione dopo 36 ore. Il problema, in realtà, è che una conclusione ancora non si vede all’orizzonte. L’accordo politico sulAct non significa automaticamente la sua entrata in vigore. In passato, c’era stato un primo voto il 14 giugno scorso da parte del Parlamento Europeo. Tuttavia, il voto era subordinato a ulteriori negoziati che, appunto, si sono svolti proprio in questi ultimi giorni. I negoziati, però, sono semplicemente un accordo di natura politica, mentre saranno i tecnici – competenti in materia di intelligenza artificiale – a scrivere un testo che possa essere la versione definitiva della normativa. Ed è proprio in questo testo, a seconda delle eccezioni che verranno previste, che si trovano i dettagli: fino a quando non verrà approntato, non sarà possibile dare un giudizio di conformità ...