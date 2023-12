Cosa farà Ibrahimovic al Milan

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Adesso è ufficiale: Zlatantorna al. Lo svedese, che ha appeso gli scarpini al chiodo al termine della passata stagione, rivestirà il ruolo di senior advisor del club rossonero, lavorando quindi "in stretto coordinamento con proprietà e management con un ruolo attivo nelle...

