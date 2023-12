CORRIERE – Allarme Kvaratskhelia | Napoli in ansia

(Di lunedì 11 dicembre 2023) La prima pagina deldello Sport cattura l’attenzione con gli ultimi sviluppi riguardanti ile le condizioni di Khvicha. Il noto quotidiano sportivo, ildello Sport, affronta diversi temi di attualità nella sua ultima edizione, tra cui il crescentelegato all’attaccante del, Khvicha, che ha gettato nella preoccupazione la città partenopea. Il georgiano non ha partecipato all’allenamento di ieri col resto della squadra a causa di un leggero stato influenzale. Il titolo “Kvara,in. Domani il Braga in Champions. Ora c’è bisogno dei tifosi” riassume l’essenza dell’articolo, evidenziando l’che permea la città in ...

Altre News in Rete:

La fine degli arbitri non è il futuro, è già il presente

Tutti i dettagli Aldello Sport, in un'interessante intervista concessa a Ivan Zazzaroni, Paolo Casarin aveva lanciato l': "Una persona importantissima mi ha spiegato che tra qualche ...

PRIMA PAGINA CORRIERE - Allarme Kvara, Napoli in ansia AreaNapoli.it

Violenza sulle donne, dopo il caso Cecchettin quadruplicate le richieste di aiuto a Milano: «Campanello d'allarme collettivo» Corriere Milano

Incendio ospedale di Tivoli, un soccorritore: “C’erano tre gradi, i pazienti a terra tremavano”

“Erano a terra e tramavano dal freddo. Non lo dimenticherò mai”, questa l’immagine impressa nella mente di uno dei soccorritori ...

PRIMA PAGINA - CdS: "Allarme Kvara, Napoli in ansia"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la lotta per la zona Champions: " L'ammucchiata. Mou e Motta quarti, traffico Champions: 5 squadre in 2 punti ". In taglio alto ...