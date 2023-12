Coppia litiga per strada fuori Roma | calci | pugni e urla Lei gli stacca il lobo a morsi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023). Unadi 40enni inizia are per, ma dalla semplice lite arriva rapidamente alla rissa e all’aggressione reciproca. Fino alla perdita dell’orecchio di lui. È accaduto nei giorni scorsi in provincia di, a Genzano, dopo una cena e una serata, forse troppo alcoliche. Sul posto, dopo la chiamata di un passante, è intervenuta la polizia di Genzano. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale dei Castelli, dove i medici sono riusciti a ricucire la parte dell’orecchio amputata dal morso dalla compagna. Stando a quanto ricostruito da Il Messaggero, si tratta di una donna di Ariccia e un uomo di origini romene che convivono da qualche anno in una casa del centro di Ariccia, e che avevano deciso di ...