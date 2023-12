Coppa Davis | tennisti su tutte le furie | insalata indigesta

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 11 dicembre 2023), il cielo è azzurro ma con qualche nube sopra Malaga: una nuova polemica rovina la festa degli italiani. Dire che l’edizione 2023 dellasia stata travagliata sarebbe un vero eufemismo. È stata caratterizzata da così tante polemiche, in effetti, da pensare che il contenuto dell’insalatiera che gli azzurri hanno riportato a casa dopo 47 anni sia stato indigesto un po’ per tutti. La formazione di mister Volandri (AnsaFoto) – Ilveggente.itA partire da Fabio Fognini, le cui frecciate all’indirizzo del capitano Filippo Volandri hanno tenuto banco per svariate settimane. Il tennista di Arma di Taggia, come si ricorderà, non ha gradito il fatto di essere stato escluso dalla squadra che ha lottato per vincere la tanto ambita. E non ne ha fatto mistero, lo ha anzi sbandierato sui ...