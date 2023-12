Cop28 | vittoria degli idrocarburi? La situazione al photo finish

Leggi su formiche

(Di lunedì 11 dicembre 2023) I protagonisti indiscussi della Conferenza sul clima di Dubai, che sta volgendo al termine, sono stati i combustibili fossili. Il destinoè stato (e rimane) al centro del dibattito, l’oggetto delle polemiche e il punto di contesa su cui ruotano i negoziati per arrivare a una dichiarazione congiunta e condivisa. L’obiettivo è chiudere i lavori dellamartedì mattina, ma è possibile che il processo vada per le lunghe. La difficoltà è trovare un accordo tra gli oltre 80 Paesi che chiedono la fine definitiva dell’utilizzo dei combustibili fossili e una minoranza che si oppone strenuamente; a poche ore dal traguardo, i secondi sembrano in vantaggio. Dalla parte dei primi c’è una certa sintonia tra Stati Uniti e Cina, gli emettitori più grandi, consolidata dall’accordo stretto a novembre tra i due zar del clima, John ...