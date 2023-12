Cop28 | via l' eliminazione dei combustibili fossili dall' accordo E spunta il nucleare

(Di lunedì 11 dicembre 2023) La presidenza della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2023 ha esortato le parti ad "accelerare nelle tecnologie a zero e a basse emissioni"

Altre News in Rete:

La Cina è sempre più un attore chiave per un accordo alla Cop28

...'un problema da risolvere per la riuscita della'. Ruolo e dubbi di Pechino Per Xie Zhenhua la linea della Cina sarà fondamentale anche per trascinare con sé altri governi di Paesi indi ...

Cop28, Pichetto (Mase): fondo da 10 milioni euro per aiutare i paesi in via di sviluppo Industria Italiana

Cop28: al via la seconda settimana, si stringe sull'accordo Agenzia ANSA

La Cop28 vista dal Bangladesh: basta ipocrisia del Nord

Siccità al Nord, inondazioni e cicloni al Sud. Nel Bangladesh, attivisti e ricercatori chiedono che il fondo Loss and Damage diventi operativo. E che i Paesi ricchi e industrializzati riconoscano le p ...

Cop28, nuova bozza d'accordo: nessuno riferimento all'uscita dai combustibili fossili

La nuova bozza riconosce la necessità di “una riduzione profonda, rapida sia del consumo che della produzione di combustibili fossili in modo giusto, ordinato ed equo, in modo da raggiungere lo zero n ...