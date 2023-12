Conte al Milan | ma solo a giugno | «Il tecnico non chiude le porte»

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Antonioprossimo allenatore del: voci, rumors, indiscrezioni da giorni si rincorrono una dopo l’altra. L’ultima arriva per bocca di Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato: «nonleal– ha rivelato a Telelombardia – ipotesi per. Escluso l’arrivo in corsa». Antonioè uno dei cinque candidati a sostituire Stefano Pioli sulla panchina del. Il nome dell’ex– tra le altre – di Juventus, Inter e Tottenham sta circolando con una certa insistenza dopo gli ultimi scoraggianti risultati delin campionato e in Champions League. Secondo Schira la pistaè percorribile ma non nell’immediato. Qualora RedBird ...

