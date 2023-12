Consulta | si elegge il nuovo presidente | ecco perché saranno 14 e non 15 i giudici a scegliere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Dopo la nomina da parte deldella Repubblica, Sergio Mattarella, di duedella Corte costituzionale, martedì 12 dicembre verrà eletto ilsuccessore di Silvana Sciarra, il cui mandato è terminato un mese fa dopo l’elezione nel settembre del 2022. L’ipotesi è che venga confermato l’attualefacente funzioni Augusto Barbera, il professore di diritto costituzionale eletto alladal Parlamento a dicembre del 2015, su indicazione del Pd. Il collegio, chiamato al voto, non è al completo: manca un giudice di nomina parlamentare, visto che le due sedute comuni di Camera e Senato convocate a novembre per riempire il posto lasciato libero da Sciarra, si sono concluse con una fumata nera. Il quorum richiesto per le prime tre votazioni è due ...