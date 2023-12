Concorso scuola 2023 | pubblicati i bandi Valditara | “Valorizziamo il ruolo del docente”

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha dato il via ai nuovi concorsi per l'assunzione indi oltre 30mila docenti, in linea con le direttive del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L'articolo .

...Per accedere alordinario per l'infanzia e primaria, per il posto comune , è necessario avere uno dei seguenti requisiti: per primaria diploma magistrale per i posti comuni della...

I posti messi a bando sono 20575. Per partecipare al concorso straordinario ter per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per i posti comuni, bisogna avere almeno uno dei seguenti requisiti: ...

Milano, 11 dic. (LaPresse) - Al via i concorsi, con le nuove modalità previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per l’assunzione in ruolo di oltre ...