Concorso scuola 2023 | in arrivo DPCM per ulteriori 14mila posti Le ultime notizie

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Pubblicati i due bandi dimirati a reclutare docenti per ladi infanzia, primaria e secondaria. I concorsi coprono un ampio spettro, con 9.610destinati adi infanzia e primaria e 30.216per lasecondaria di primo e secondo grado. L'articolo .

Altre News in Rete:

Concorso docenti straordinario Ter 2023, pubblicato il bando: requisiti e prove

I bandi, pubblicati questa mattina sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito, prevedono la copertura di 9.641 posti nellaprimaria e dell'infanzia e di 20.575 posti in quella secondaria di primo e di secondo grado

Concorsi docenti, bandi online: domande dalle 14 di oggi 11 dicembre. Come e dove si presenta l’istanza Orizzonte Scuola

Concorso docenti, pubblicato il bando: da oggi al 9 gennaio ci si può iscrivere Corriere della Sera

Concorso docenti 2023, ecco le RISERVE per categorie protette per regione e classe di concorso

Pubblicati i bandi del concorsi docenti 2023: sia per la scuola dell’infanzia e primaria sia per la scuola secondaria di primo e secondo grado. I bandi, prevedono delle riserve per alcune categorie.

Scuola, al via concorsi PNRR per l’assunzione di oltre 30mila docenti

Al via i concorsi, con le nuove modalità previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per l’assunzione in ruolo di oltre 30mila docenti nelle scuole di ogni ordine e grado: i bandi, pubblicat ...