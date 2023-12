Concorso docenti secondaria | il titolo di accesso per ITP è il diploma o l’abilitazione CONFERMATO

(Di lunedì 11 dicembre 2023)scuola per le assunzioni nella: oggi il Ministero ha pubblicato il DDG n. 2576 del 6 dicembre 2023 e dato avvio alle domande, la cui presentazione scade il 9 gennaio 2024 ore 23:59. Posti anche per le classi diITP, Insegnanti Tecnico Pratici. L'articolo .

Altre News in Rete:

"Fabbricando", concorso per avvicinare i più giovani alle discipline Stem

...il. Quella del 2024 è la dodicesima edizione. Il progetto fino ad ora ha coinvolto 337 scuole, sono state presentate 381 opere, sono stati coinvolti 10.937 ragazzi e 967e i lavori ...

Concorso docenti 2023, pubblicati i bandi: quando, come e dove fare domanda - La guida Open

Concorso docenti secondaria, 20.575 i posti messi a bando. Ecco la distribuzione per regione e classe di concorso [PDF] Orizzonte Scuola

Concorso scuola: al via le nuove modalità di selezione, assunzione in ruolo di oltre 30mila docenti

Al via i concorsi per l’assunzione in ruolo di oltre 30mila docenti nelle scuole di ogni ordine e grado. I bandi – con le nuove modalità previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – pubblica ...

Scuola, pubblicato il maxi-concorso: in Liguria i posti disponibili sono 731

A livello nazionale i posti saranno così distribuiti: 7.646 nella secondaria di primo grado (di cui 2.480 di sostegno), 12.929 nella secondaria di secondo ...