Concerto di Natale a Perugia | Gospel Mass di Robert Ray | un’esperienza musicale unica all’Auditorium San Francesco al Prato

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Domenica 17 dicembre alle ore 18:00, l’Auditorium Sanaldisarà il suggestivo scenario per l’esecuzione della coinvolgentediRay. Sul prestigioso palco, un organico composto da tre voci soliste, trio jazz e un grande coro di oltre 70 elementi coniugherà il contagioso ritmo delalle sofisticate armonie della musica sacra per creareimperdibile in occasione delle festività natalizie. Il grande coro sarà formato dall’unione delle formazioni dei Coristi a Priori, coro difortemente legato alla storica Via dei Priori, e il Coro Polifonico Città di Tolentino, già collaboratori lo scorso anno in occasione dell’esecuzione della ...