Concerto dell’Immacolata | un successo l’evento di ‘Noi per Napoli Aps’

Suggestioni ed emozioni per il clamorosodel Tradizionaledell' Immacolata 2023, organizzato dall' Associazione Artistico Culturale Noi perAPS,per il Tradizionaledell' Immacolata 2023 che ha avuto luogo l' 8 dicembre 2023 in apertura tradizionale ed ufficiale delle festività natalizie,presso lo storico Complesso Monumentale di Sant'Anna dei Lombardi a. Davvero emozionanti e coinvolgenti le interpretazioni che i cantanti lirici , Olga De Maio, soprano, i tenori Luca Lupoli e Lucio Lupoli hanno creato e trasmesso quella magia dell'arte lirica,con musica dal vivo, al numeroso pubblico che ha gremito il Complesso di Sant' Anna dei Lombardi, con la preziosa presentazione dell' attore partenopeo Sasà Trapanese che ha incantato

