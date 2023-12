(Di lunedì 11 dicembre 2023) Una serata per "festeggiare" Gianad un anno dalla sua prematura scomparsa. L'evento andrà in scena lunedì 8 gennaio alle ore 21 al Teatro Carlo Felice di. Voluta dalla Fondazione ...

Altre News in Rete:

Con 'My name is Luca, ballata per Vialli' l'omaggio di Genova

Voluta dalla Fondazione Vialli e Mauro proprio per celebrare Vialli, la serata benefica "Myis ... Ci saranno artisti che faranno delle performanceLuca come filo conduttore. Ci sarà la ...

Con 'My name is Luca, ballata per Vialli' l'omaggio di Genova Agenzia ANSA

Rihanna e Drake hanno raggiunto un miliardo di views su YouTube con "What's My Name" Billboard Italia

L’8 gennaio al Carlo Felice “My name is Luca. Ballata per Vialli”, una serata speciale per celebrare l’ex bomber della Sampd’oro

Una serata benefica per celebrare Gianluca Vialli. L’appuntamento è per lunedì 8 gennaio alle 21 al Teatro Carlo Felice di Genova con “My name is Luca. Ballata per Vialli” fortemente voluta dalla ...

"Una ballata per Vialli": l'8 gennaio Genova celebra l'indimenticabile campione Gianluca Vialli

Spettacolo, sport e beneficienza per festeggiare Gianluca Vialli a un anno dalla sua scomparsa con la serata “My name is Luca. Ballata per Vialli” ...