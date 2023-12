Come partecipare al Recruiting Day LIDL il 24 Gennaio a Varese

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Se stai cercando lavoro nei Supermercati, approfitta delDay di, previsto per il 242024: sarà una grande occasione per mettere in mostra le tue capacità.Funziona ilDay diè attualmente alla ricerca di nuovi collaboratori per espandere il proprio team nei punti vendita die provincia. In base al profilo e all’esperienza del candidato, è possibile ricoprire uno dei seguenti ruoli: Store Manager (f/m) Assistant Store Manager (f/m) Entrando a far parte del team, il candidato avrà la responsabilità di svolgere attività operative all’interno dei punti vendita, contribuendo a migliorare l’esperienza di acquisto dei clienti con il ...