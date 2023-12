“Come gli angeli” è il nuovo singolo di Claudia Gervasi

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Da venerdì 15 dicembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “gli”, ildi, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 24 novembre, prodotto da Joseba Publishing. Il brano “gli”, scritto dae Giovanni Segreti Bruno, nasce da una toccante esperienza personale della cantautrice. La canzone trae ispirazione dalla storia di un suo amico finito tragicamente su una sedia a rotelle, e mette in luce la straordinaria forza e serenità con cui affronta la vita nonostante tutto. Durante la registrazione della canzone negli studi di Joseba, l’artista incontra casualmente Daniela Alleruzzo, direttrice di Arte Nel Cuore Onlus, prima scuola artistica in Europa per ...

Altre News in Rete:

Le migliori stampanti a getto d'inchiostro per Mac, iPhone e iPad fine 2023

... facili da usare, perfette per la casa, l'ufficio estudenti. Formati e tipi di carta ... carte per presentazioni, per applicazioni artistiche, per etichette e carte specialiquelle a ...

UFO: ecco come gli astronomi cercano sonde extraterrestri Passione Astronomia

Come gli Artigianelli hanno portato il rugby a Brescia negli anni '50 Giornale di Brescia

Alluvione, 110 milioni per le somme urgenze. Giani invia la ricognizione al Governo

Firenze: È stata inviata questa mattina al Governo la relazione sulla ricognizione degli interventi di soccorso alla popolazione e le somme urgenze necessarie per fronteggiare l’emergenza determinata ...

Napoli, Juan Jesus: "Bene contro la Juve, peccato per il risultato"

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha parlato a Sky Sport in vista della decisiva gara di Champions League: "C'è un passaggio del turno da conquistare, in una partita difficile e in ...