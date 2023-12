Come cambia l’assegno unico dal 2024 e chi avrà diritto a 200 euro al mese

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Nelaumenteranno ancora gli importi del. Quest’anno l’aiuto per i figli, in base ai dati dell’ultimo osservatorio Inps, ha raggiunto 5,59 milioni di famiglie, con 8,89 milioni di figli a carico nel complesso, per un totale di 13,4 miliardi dierogati solamente nei primi nove mesi. Nel 2023, la percentuale della rivalutazione era stata dell’8,1%, visto anche l’alto tasso di di inflazione nel 2022. Nel, secondo le prime stime diffuse dal Sole24Ore, ci si dovrebbe aggirare intorno al 5,4%, lo stesso indice già ufficializzato dal ministero dell’Economia per le pensioni.Leggi anche: “Bonus mamme”, più soldi per le lavoratrici: ecco i requisiti efare richiesta Al momento, si va da un minimo di 54a un ...

Altre News in Rete:

Antivirus + VPN senza limiti a meno di 3 al mese per 1 anno

L'ultima offerta di Norton sul piano Norton 360 Deluxeperò le carte sul tavolo. Merito del ...privata virtuale è l'utilizzo di una crittografia avanzata per mantenere i propri datiestremi ...

Assegno unico, come cambia da gennaio 2024: quota massima verso i 200 euro - 24+ 24+

Come cambia il Patto di stabilità (e cosa rischia l'Italia) EuropaToday

L'IA è matura come assistente per la scrittura di codice Il punto di vista di DXC Technology

Abbiamo intervistato Remo Dentato, Chief Architect di DXC Technology, per capire come l'azienda utilizza l'IA e, nello specifico, su come questa tecnologia - che definisce dirompente - può essere di s ...

Feralpisalò, riflessioni in corso: nuovo cambio di allenatore in vista

Riflessioni in corso in casa Feralpisalò. Come riporta BresciaOggi, la situazione in classifica è sempre più difficile.