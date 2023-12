Come aumenta l' assegno unico per i figli dal 2024

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ci sono buone notizie per le famiglie beneficiarie dell'per i. Dalscatteranno infatti gli aumenti legati all'inflazione previsti dal decreto legislativo con cui è stato introdotto il bonus (il n. 230 del 29 dicembre 2021).altre prestazioni Inps, anche l'...

Altre News in Rete:

I 5 migliori libri sullo storyboard

... mostragli storyboard siano essenziali per visualizzare idee, assistere i registi e pianificare scene ad alto budget. L'inclusione della teoria tecnica e della narrazione nel'utilità ...

Sifilide, casi in aumento in Italia e nel mondo. Come proteggersi e curarla Corriere della Sera

Federica Pellegrini: «Acidità, reflusso e peso che aumenta». Ecco come trascorrerà le feste di Natale la Divin corriereadriatico.it

"I prodotti più famosi della Sicilia sono a rischio estinzione a causa dei cambiamenti climatici"

Lo studio evidenzia come, tra i prodotti potenzialmente colpiti dall'aumento della temperatura e dalle precipitazioni meno frequenti, ci sono proprio alcuni famosi ortofrutticoli e con etichette DOP e ...

Anche Daredevil: Born Again sarà Marvel Spotlight! La conferma di Vincent D'Onofrio

Proprio come Echo, anche Daredevil: Born Again farà il suo esordio con il logo Marvel Spotlight: a confermarlo è stato l'attore di Kingpin ...