Clint Eastwood | J K Simmons nel cast di Juror #2

(Di lunedì 11 dicembre 2023) J.K.entra neldi#2, il prossimo thriller diretto da. Secondo quanto riportato da Deadline, J.K.è entrato a far parte deldi#2, il prossimo thriller diretto da. L'attore, noto per aver interpretato J. Jonah Jameson nella trilogia di Spider-Man diretta da Sam Raimi, interpreterà la parte di un giurato. Ilcomprende anche Nicholas Hoult, Toni Collette, Gabriel Basso, Zoey Deutch, Kiefer Sutherland, Leslie Bibb e Chris Messina. Con una sceneggiatura scritta da Jonathan Abrams,#2 era stato già annunciato ufficialmente nell'aprile 2023 dalla Warner Bros. Scommessa con la morte: Jim Carrey conquistò ...

