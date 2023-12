Classifica sportiva LaLiga EA – Giornata 16

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: 12/10/2023 ore 22:55 CET Il derby catalano si è concluso con la vittoria del Girona, unico leader con 41 punti, mentre il Barça scende al quarto posto con 34 Un gran gol di Ruibal ha impedito al Real Madrid di vincere al Villamarín e i bianchi, con il pareggio, restano secondi, a due punti dalla capolista Lui Girona è di nuovo capo solistaEA Sports 2023-2024 dopo ha battuto meritatamente l’FC Barcelona (2-4). Quelli di Michelcon la vittoria in Montjuïcraggiungono 41 puntidue più di lui Real Madrid, secondo con 39. Terzo è lui Atletico Madridche ha approfittato della sconfitta di Barça superarlo in. Entrambe le squadre sono con 34 puntima i colchoneros hanno una differenza reti migliore ...