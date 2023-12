Classifica Serie A 2023-2024 | tutti i risultati della 15^ giornata

Altre News in Rete:

Autogol di Rafia e rete di Banda, Empoli e Lecce pareggiano 1 - 1

...della 15/a giornata diA. Passano in vantaggio gli ospiti con Banda al 64', complice un errore di Berisha, ma dopo 7' pareggiano i padroni di casa grazie all'autogol di Rafia. Ini ...

Empoli - Lecce (1-1) Serie A 2023 la Repubblica

Dove vedere Roma-Fiorentina e le partite di oggi di serie A Corriere della Sera

SERIE A, Tra Empoli e Lecce termina in pareggio: è 1-1

Termina con un pari la prima sfida di questo lunedì di Serie A: Empoli e Lecce si dividono la posta anche se nella ripresa si è giocato praticamente a una metàcampo.

DIRETTA Serie A, Cagliari-Sassuolo: segui la cronaca LIVE

sfida che mette in palio punti importanti per la lotta salvezza Caratterizzata dalla vittoria della Juve sul Napoli e dalla caduta del Milan in casa dell’Atalanta per quanto riguarda i piani alti ...