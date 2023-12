(Di lunedì 11 dicembre 2023)(da Instagram) Con qualche giorno di ritardo a causa della festività dell’Immacolata, sono state svelate le Classificherelative alle vendite e agli ascolti streaming dal 1° al 7 dicembre 2023 e, in entrambe le chart, a dominare c’è, al secolo Alessandro Vanetti: il rapper sneicon Moneylove, cantata insieme ad Emis Killa, econ Le Cose Cambiano. Ecco tutti gli aggiornamenti.– ICome già anticipato, ad aprire la chart dei, che si trova anche alla #5 con Straniero, featuring con Tedua. Nella Top20 sono presenti, ...

Altre News in Rete:

Hit parade, Massimo Pericolo in vetta alla classifica

Il rapper Massimo Pericolo, con il nuovo album Le Cose cambiano, il terzo in studio, guadagna al debutto la vetta delladegli album più venduti della settimana, secondo le rilevazioni/Gfk, spodestando così il collega Sfera Ebbasta con X2VR,...

Classifica FIMI: Massimo Pericolo in vetta negli album e nei singoli. Ghali deve 'accontentarsi' del quinto posto DavideMaggio.it

Classifiche di vendita: Massimo Pericolo supera Sfera... Ghali fuori dal podio All Music Italia

MASSIMO PERICOLO debutta alla numero uno negli album e singoli delle classifiche italiane

Debutta alla numero uno della classifica album italiana Top Of The Music di Fimi-Gfk per LE COSE CAMBIANO di MASSIMO PERICOLO.

Classifica FIMI: Massimo Pericolo in vetta negli album e nei singoli. Ghali deve ‘accontentarsi’ del quinto posto

Come già anticipato, ad aprire la chart dei singoli è Massimo Pericolo, che si trova anche alla #5 con Straniero, featuring con Tedua. Nella Top20 sono presenti, inoltre, tanti singoli estratti da X2V ...