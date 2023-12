Cityscoot va in liquidazione e lascia a piedi Milano La sharing mobility inciampa sui conti | rosso di 4 | 9 mln

Altre News in Rete:

Cityscoot, per le strade di Milano 750 scooter elettrici in sharing da ... Un dipendente: "In 40 ancora senza ultimo stipendio e liquidazione"

Circa una quarantina di lavoratori ancora in attesa dell'ultimo stipendio e della. Mentre in città rimangono ancora 750 scooter per le strade da ritirare., l'azienda che gestiva il servizio di noleggio dei motorini bianchi e blu in città , ha chiuso le sedi ...

Cityscoot, per le strade di Milano 750 scooter elettrici in sharing da ritirare. Un dipendente: “In 40 ancora… La Repubblica

Cityscoot, per le strade di Milano 750 scooter elettrici in sharing da ritirare. Un dipendente: "In 40 ancora senza ultimo stipendio e liquidazione" Virgilio

Dipendenti licenziati e 750 motorini elettrici abbandonati: cosa ha lasciato Cityscoot a Milano

Cityscoot ha abbandonato Milano lo scorso 30 novembre. L'azienda di noleggio di motorini elettrici si è ritrovata a dover licenziare 40 dipendenti, senza stipendio da novembre, e a gestire 750 mezzi a ...