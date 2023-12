Cina-Vietnam | quanto sono vicini i due Paesi?

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Pechino, 11 dic – (Xinhua) – Passeggiando per il viavai di Hanoi, non si puo’ smettere di deliziare lo stomaco con le prelibatezze e gli occhi con i colori vivaci, le forme fantasiose e le somiglianze o i collegamenti con la vita in. Seguite il giornalista di Xinhua Zheng Kaijun per scopriresiano. Agenzia Xinhua