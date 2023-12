Cina | spettacoli di marionette illuminano Maritime Silk Road Int’l Arts Festival 1

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Quanzhou, 11 dic – (Xinhua) – La settima edizione del Quanzhou International Puppetha preso il via sabato come parte della quinta edizione delInternational. Gli artisti appartenenti a 35 squadre di burattinai metteranno in scena piu’ di 80nei quattro giorni. (Xin) Agenzia Xinhua

Cresce la tensione fra Cina, Giappone e Filippine sulle contese territoriali nel Mar Cinese Orientale e Meridionale. Le Filippine hanno convocato il loro ambasciatore cinese a Manila.