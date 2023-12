Cina | registra produzione cerealicola record in 2023 2

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Pechino, 11 dic – (Xinhua) – Un contadino carica i semi di risone appena raccolti nella contea di Cengong, nella prefettura autonoma Miao e Dong di Qiandongnan, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 26 agosto. Lacinese e’ aumentata dell’1,3% su base annua, raggiungendo il livellodi 695,41 milioni di tonnellate nel, hanno mostrato oggi i dati dell’Ufficio nazionale di statistica (NBS). Si tratta del nono anno consecutivo in cui lahato un raccolto di cereali superiore a 650 milioni di tonnellate. (Xin) Agenzia Xinhua

