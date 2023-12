Cina | provincia “granaio” registra raccolto eccezionale nel 2023

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Harbin, 11 dic – (Xinhua) – La produzione cerealicola nellanord-orientale cinese dello Heilongjiang, nota come il “” del Paese, ha raggiunto circa 77,88 miliardi di chili nel, pari all’11,2% del totale del Paese, hanno mostrato oggi i dati ufficiali. La produzione annuale di cereali dellasi e’ classificata al primo posto nel Paese per 14 anni consecutivi, con una crescita della produzione pari a 252 milioni di chili rispetto allo scorso anno, secondo l’Ufficio nazionale di statistica. La superficie coltivata e’ ammontata a 14,74 milioni di ettari, pari al 12,4% del totale del Paese. Le alluvioni hanno colpito alcune colture in estate, ma la percentuale di superficie coltivata colpita e’ stata piuttosto ridotta, limitando cosi’ i danni. Ile’ stato ...