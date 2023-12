Cina | panorama innevato a Pechino 1

(Di lunedì 11 dicembre 2023), 11 dic – (Xinhua) – Turisti fotografano il Museo del Palazzo in mezzo alla neve a, capitale della, oggi 11 dicembre 2023. (Xin) Agenzia Xinhua

