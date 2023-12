Cina | investe 4 000 mld yuan per controllo inquinamento atmosferico

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Pechino, 11 dic – (Xinhua) – Gli sforzi dellaper ildell’hanno registrato progressi significativi negli ultimi anni, favorendo la crescita dell’economia cinese, ha dichiarato oggi il ministero dell’Ecologia e dell’Ambiente. I miglioramenti dellanella qualita’ dell’aria si stanno muovendo al ritmo piu’ veloce a livello globale, mentre il problema dell’da carbone e’ stato sostanzialmente risolto in tutto il Paese, ha dichiarato Liu Bingjiang, ingegnere capo del ministero, in una conferenza stampa. Gli sforzi dellaper ildell’hanno portato a un investimento totale di circa 4.000 miliardi di ...

Altre News in Rete:

De Nora: 300 milioni per la base produttiva. Focus sulla ricerca

In particolare gli sforzi sono orientati verso le strutture in Giappone,, Germania e Stati ... De Noracirca il 3% dei ricavi annui nell'R&D. Un valore che, riguardo all' Energy transition ,...

Impadronirsi delle risorse cruciali dell'Africa - L'Opinione L'Opinione delle Libertà

Stellantis investe in Cina, ma Leapmotor crolla a Hong Kong Avvenire

TikTok punta sull’e-commerce e investe 1,5 miliardi di dollari in Indonesia. Un’insidia per Amazon

La celebre piattaforma cinese di condivisione video con il suo TikTok Shop punta diventare un leader del mercato delle vendite online. Stretta una partnership con il gruppo GoTo per creare un gigante ...

Cina, intense nevicate mettono in ginocchio il nord del paese

Intense nevicate stanno investendo il nord della Cina. La situazione più difficile si registra nella provincia di Henan con tempeste di neve che hanno messo ...