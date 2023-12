Cibo | ricerca | innovazione e sostenibilità | OnFoods lancia la call da 5 milioni di euro

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Un bando a cascata da 5dito da, la rete italiana diper ile la nutrizione sostenibili, coordinata dall’Università di Parma e finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per lae l’sulladei sistemi alimentari, dalla produzione al consumo. Filiere alternative alla grande distribuzione, come i mercati all’ingrosso, le catene di approvvigionamento brevi e le reti alternative. Ma anche riduzione, recupero e valorizzazione degli scarti agroalimentari. Scadenza il 22 dicembre. Come elemento chiave per ridurre l’impatto ambientale dele per la salute delle persone. Sono queste alcune delle finalità ...