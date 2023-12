Christopher Judge ai Game Awards 2023 | Una Battuta su COD ha acceso un dibattito

Leggi su gamerbrain

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Inon sono stati solamente la vetrina dei vincitori, ma hanno anche catalizzato una serie di controversie che hanno catturato l’attenzione del pubblico, tutto grazie a un commento scherzoso di, noto per aver dato voce a Kratos in God of War Ragnarok. La suapungente riguardo alla durata della campagna di Call of Duty di quest’anno ha scatenato una reazione a catena che ha diviso gli spettatori. Avete già saputo del cambiamento in arrivo al matchmaking di Call of Duty Modern Warfare 3? Unasu COD ai TGAscatena gli sviluppatori Nel corso della serata, dopo il suo memorabile discorso d’accettazione dell’anno precedente, durato ben otto minuti,ha colpito il palco con ...