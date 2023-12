Christian De Sica | “Io e Carlo Verdone abbiamo fatto a botte per mia moglie Silvia | mi ha dato del pu***niere”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023)Denonno e “putt**niere”. Durante l’ultima puntata di Verissimo il celebre attore comico oggi 72enne ha giocato con ironia su un paio di dettagli della sua vita. Il primo è che è da poco diventato nonno in quanto la figlia Maria Rosa ha da poco partorito Bianca. Guardando in diretta, davanti aToffanin, le foto della neonata Deha esclamato: “Ci siamo rinco**ioniti tutti”. Successivamente è stato il turno di un episodio che risale a quando da ragazzo faceva la corte alla sorella di, poi diventata nel 1980 sua. Defrequentava casaper delle ripetizioni da svolgersi assieme a, ma spesso si intrufolava in camera d ...