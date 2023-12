(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il sacerdote, come riferito da Tgcom24, si sarebbe innamorato di unadi Battipaglia organizzando anche una. Ad accorgersene sarebbero stati i fedeli che hanno trovato di punto in ...

Altre News in Rete:

Chiesa chiusa per la fuga d'amore: il prete è scappato con una parrocchiana

S'è invece registrata la sparizione contemporanea sia del prete che della parrocchiana, e laè rimasta. La Curia è corsa immediatamente ai ripari. Il periodo natalizio è ricco di ...

Chiesa chiusa per la fuga d'amore: il prete è scappato con una parrocchiana SeguoNews

Salerno, prete fugge con una parrocchiana: sospese messe e chiesa chiusa Corriere della Sera

Frosinone, nuova rotatoria a De Mattaheis: domani iniziano i lavori

Nuova rotatoria a De Mattaheis, domani iniziano i lavori. Oggi arriveranno i materiali ordinati e subito dopo si procederà per la realizzazione della sistemazione dell'opera incompiuta.

GUARDIAMO IN CASA NOSTRA, ALTROVE SUCCEDE DI TUTTO

Vincere e sperare, ma forse non basta, la Juventus deve seguire le indicazioni di Massimiliano Allegri che forse ha capito tutto prima di tutti, la Juventus per lottare per lo scudetto ...