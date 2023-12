Chiellini riflette sul futuro | «È stato un bellissimo viaggio»

(Di lunedì 11 dicembre 2023) «Purtroppo una delle due squadre doveva perdere… èun. Potrebbe essere stata la mia ultima partita» Così Giorgio, ex difensore della Juve ha commentato alla stampa americana dopo la finale del campionato Mls persa dai Los Angeles Fc contro i Columbus Crew. Il difensore ha fatto sapere che avrà bisogno di un paio di giorni per parlare con la famiglia prima di arrivare a una decisione definitiva. «Sono felice di far parte di questo campionato. Spero di poter rimanere vicino. Ho ancora dei dubbi. Devo capire cosa devo seguire: se la mia testa o il mio cuore, o le mie gambe. E nelle ultime settimane sono arrivate tante chiamate diverse. Sono arrivato l’anno scorso con molti sogni e speranze. Ma non avrei mai potuto sognare quello che ho vissuto in questi 18 mesi. È qualcosa che mi è ...

Un back to back sfumato per il difensore, dopo il titolo conquistato un anno fa, che precede il ritorno in Italia.

