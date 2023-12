Che tempo che fa | Ornella Vanoni spiazza tutti | “Funerale? Ho già scelto l’abito | è di Dior”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ospite (fissa) a Cheche fa,è riuscita a strappare un sorriso al pubblico e a Fabio Fazio con una bella dose di black humor. L’89enne ha esorcizzato il momento della dipartita e anzi, ha voluto condividere alcune cose che ha pensato per il suo: “La bara deve costare poco”, ha spiegato la cantante, che non ne fa una questione economica, bensì di praticità perché vorrebbe essere “bruciata”. Dopo la crematura, l’artista conserverebbe il desiderio di avere le sue ceneri sparse in acqua: “Buttatemi nel mare, mi piacerebbe Venezia però fate come volete”.ha poi aggiunto di aver: “Già ce l’ho, è di“. Per concludere, ha spiegato di aver “chiesto a Paolo Fresu di suonare durante il ...