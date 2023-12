Che tempo che fa | gelo in studio durante l’intervista a Gino Cecchettin | “Vergognoso”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 11 dicembre 2023)è stato ospite ieri sera, domenica 10 dicembre, di Fabio Fazio a Cheche fa. Un’intervista che era stata preceduta da polemiche con chi, in maniera inappropriata, accusava il padre di Giulia di sfruttare il dramma della figlia per apparire. A riaccendere le polemiche, o a disintegrarle a seconda dei punti di vista, ci ha pensato Fabio Fazio in diretta ieri sera facendo calare una coltre gelida indi, apparso stanco e provato, è stata commentata sui social centinaia di volte. >Choc su Mirko dopo l’uscita dalla casa: cosa sta succedendo attorno al Grande Fratello. “Tra poco vedrete questo” Scrive una telespettatrice sulla pagina instagram del programma: “Avete vistodi ...