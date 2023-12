“Che bello | di nuovo insieme” Ritorno di fiamma per i due volti di Canale 5 | lei fa capire tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Incredibile colpo di scena tra i duedi5. Sarebbero tornati, a pochi mesi di distanza dalla rottura di lei con un altro famoso. Invece sarebbe scoccata nuovamente la scintilla giusta e a confermarlo sono alcuni gesti dei due protagonisti sui social. Gli attentissimi fan, che sognavano questa reunion sin da quando i due si erano detti addio, hanno immediatamente postatosul social X e ora stanno impazzendo tutti di gioia. Ovviamente non siamo ancora in presenza di un annuncio ufficiale da parte dei duedi5, ma nonostante questo in tanti pensano che siano ormai tornati. Troppo emblematico quanto avvenuto in rete, con la ragazza che è stata la prima a far inre gli utenti. Poi è intervenuto anche ...