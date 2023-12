Champions | Osimhen è in Marocco ma rassicura | “Pronto per il Braga”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoVictorsarà a disposizione domani sera per il Napoli per il match diLeague contro il. Lo ha reso noto il club azzurro nella conferenza stampa di Mazzarri. “– ha detto il capo della comunicazione Nicola Lombardo – non c’è oggi nell’allenamento perché è in una gara in cui viene dato tra i più forti per la conquista del Pallone d’Oro africano che viene assegnato stasera. E’ in lizza con Salah e altri e quindi, d’accordo con la società, è partito per ildopo aver fatto allenamento da solo stamattina. Domanisarà tornato a Napoli e farà la seduta di allenamento di rifinitura e speriamo arrivi con la grandissima carica da vincitore che sopperisca alla stanchezza del viaggio“. L'articolo proviene da ...