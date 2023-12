(Di lunedì 11 dicembre 2023), gli10. Delo sa eil. Lo scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano. Il Napoli ha portato già un bel po’ di soldi in cassa, se li è meritati vincendo lo scudetto e quindi guadagnando l’accesso nella sala delle slot machine: ai 15e seicentoquarantamila euro, sono stati aggiunti i seie cinquecentotrentamila euro che sono serviti anche a placare l’amarezza di Adl per aver buttato via, con il pareggio contro l’Union Berlino, poco meno di due. Superare la fase a gironi e starsene con i sedici più forti inha un senso ed elargisce undi altri 9,6 ...

Altre News in Rete:

Il Napoli ha bisogno di Napoli

Domani sera c'è il primo impegno da non fallire inal Maradona con il Braga , ci sono in palioottavi e anche tanti soldi per il club. La prevendita finora non è stata vibrante, ma è in ...

Champions, gli ottavi valgono 10 milioni. De Laurentiis lo sa e fissa il premio obiettivo (Corsport) - ilNapolista IlNapolista

Champions, gli arbitri: lo svizzero Scharer per Inter-Real Sociedad La Gazzetta dello Sport

Champions, missione primo posto: Inzaghi ci punta forte e cambia poco. In tre pronti a partire dall'inizio

L’Inter distoglie brevemente lo sguardo dal campionato di Serie A e torna a respire l’aria della Champions League. Domani sera a San Siro, contro la Real Sociedad, i nerazzurri… Leggi ...

Quanto vale la Champions Tutti i ricavi possibili col passaggio del turno

Sul Corriere dello Sport oggi in edicola si fa il punto sui ricavi derivanti dal passaggio del turno in Champions League ...