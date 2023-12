Champions | dove vedere Napoli-Braga e Inter-Real Sociedad in Tv e in streaming

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ultimo atto dei gironi diLeague per. Le due italiane scenderanno in campo per la partita che determinerà il piazzamento finale nelle rispettive classifiche: se per i nerazzurri già qualificati agli ottavi si tratta di stabilire l’arrivo come prima nel gruppo D nella sfida a pari merito contro la, i partenopei si giocheranno il tutto per tutto contro ilper conquistare il secondo posto alle spalle delMadrid e dunque il passaggio del turno.: le partite Ildel nuovo allenatore Walter Mazzarri ha dalla sua tre risultati su due per qualificarsi agli ...