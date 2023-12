Chadia e l’omaggio alle sue origini nel singolo Figli del deserto

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 11 dicembre 2023)delè il nuovodi, con cui cerca di veicolare un messaggio di fratellanza verso il diversopubblica venerdì 15 dicembre ildel(Doner Music), brano prodotto da Big Fish con cui l’artista mostra nuovamente il suo lato rap più crudo. Il pezzo segna l’inizio di un nuovo capitolo della storia dell’artista, che torna dopo un anno in una veste completamente inedita, matura e consapevole partendo dproprie radici. Un brano sociale, un omaggio alla sua origine arabadelsi apre con il campionamento dell’inno del Marocco, anticipando il tone of voice del brano il cui intento è celebrare la cultura d’origine dell’artista, come se fosse ...