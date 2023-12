Cesari | «Inter-Udinese? Rigore al 100% Ma due sbagliano tanto»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 11 dicembre 2023)ha giudicato l’unico episodio di. Fallo danettissimo su Lautaro Martinez, anche l’ex arbitro conferma. MOVIOLA ? Grazianoa Pressing giudica ilin: «Lautaro Martinez? La revisione dura 19 secondi, pochissimo! Di Bello non vede subito, vede Lautaro Martinez a terra. C’è il corpo di Perez che oscura la sua visuale, non si vede il braccio del difensore. Poi posizione sbagliata dello stesso arbitro. Devi essere credibile.alvento del Var corretto. Mano destra sulla spalla di Lautaro, che lo ha superato in velocità; la mano di Perez non è di appoggio, la maglia dell’attaccante si deforma, è una tirata di ...