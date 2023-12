Ceferin | l’UEFA pensa a una modifica dello statuto per la sua presidenza

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 11 dicembre 2023)potrebbere a unaper permettere adi essere nuovamente eletto come presidentepotrebbere a unaper permettere adi essere nuovamente eletto come presidente. Come riferito dal Financial Times, la massima organizzazione europea è al lavoro per un ulteriore mandato dell’attuale presidente. Il numero uno sloveno è in carica dal 2016 e il suo attuale mandato scadrà nel 2027. L’attualeprevede un massimo di 12 anni da presidente UEFA.